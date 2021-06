Com gasto de R$ 45 milhões, ‘Força Nacional’ vem a Manaus sem mostrar resultado

Já fazem sete dias que as tropas de segurança da Força Nacional chegaram a Manaus e, desde então, os moradores perguntam por que nenhum resultado aparente foi apresentado? “Onde estão os mais de 144 militares enviados pelo Governo Federal? Eles deveriam patrulhar as ruas da cidade e combater o crime organizado em Manaus e por que não mostraram resultado?”, questionam os leitores do portal.

As tropas de segurança do Governo Federal foram enviadas a Manaus, a pedido do governo do Amazonas e chegaram à capital amazonense na manhã da última quarta-feira (9). Elas vieram após uma série de ataques de facção criminosa, principalmente nos transportes e nas repartições públicas da capital e, em alguns municípios do interior do Estado.

Os crimes aconteceram desde a madrugada da última quinta feira (07) e por todo o fim de semana até a chegada das Forças Nacional, no dia 09 de junho.

Onde eles estão?

Os moradores dos bairros mais atingidos pela violência são os que mais perguntam onde esses militares estão atuando, pois não tem visto ação mais efetiva das tropas nacional, que vieram com a missão de dar suporte às tropas de segurança estadual.

Além do dia de chegada dos militares, até as viaturas não são mais vistas em nenhum dos bairros da cidade, muito menos os militares.

Os gastos são altos. Além da logística, deslocamento de equipamentos, suporte e diárias, os policiais também acumulam gastos com alimentação e hospedagem. De acordo com o portal da transparência do Governo, os gastos chegam a aproximadamente, R$ 45 milhões.

Portal da Transparência

http://transparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/2B00-atuacao-da-forca-nacional-de-seguranca-publica?ano=2021.

Os agentes ainda recebem seus vencimentos de forma normal, pagos pelos órgãos de origem.