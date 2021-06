Visita estratégica do prefeito Anderson Sousa a Brasília teve resultado positivo

A ida do prefeito Anderson Sousa (PP), a Brasília ontem (15), foi estratégica, positiva e teve como resultado a conquista de várias emendas parlamentares destinadas ao Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC), para a saúde da população do município de Rio Preto da Eva.

Anderson esteve em Brasília acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Soraya Almeida e pode conversar com o senador Omar Aziz (PSD), que pediu prioridade para as emendas de bancada, que serão destinadas ao projeto do Distrito Bioagroindustrial, que vai estimular a atividade agroindustrial e a bio-economia do município de Rio Preto da Eva.

Seguindo a agenda, no final da tarde o prefeito foi ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DENIT) acompanhado do deputado Marcelo Ramos (PL), ver a viabilidade de verbas para o Porto da Manapolis e amanhã no Mapa com o deputado Silas Câmara (PRB), ver o andamento dos projetos de recuperação dos ramais em todo o município.

Emendas a serem destinadas

O prefeito informou que até esta quinta feira (17), os parlamentares do amazonas estarão encaminhado emendas de bancada e individual para a saúde do município: o Senador Omar encaminhará emenda no valor de R$ 1,5 Milhão, o deputado Silas Câmara R$ 2 Milhões, o deputado Marcelo Ramos encaminhará emenda de R$1 Milhão, Átila Lins de R$. 500 Mil e o deputado Capitão Alberto Neto também de R$ 500 Mil.

Além das verbas parlamentares para a Saúde, o prefeito Anderson Sousa teve a confirmação de outras emendas que já foram encaminhadas e protocoladas. Entre elas, a do senador Eduardo Braga (MDB), no valor de R$ 300 Mil, com n°. da emenda: 29090001.1030150192E890013; também teve a confirmação do deputado Delegado Pablo no valor de R$ 300 Mil, com n°. da emenda: 39580003.1030150192E890013; do deputado Silas Câmara no valor de R$ 150 Mil, com n° da emenda: 34960003.1030150192E890013 e do deputado Átila Lins no valor de R$ 500 Mil, com n°. da emenda: 16190004.1030150192E890013.

Ontem (15), o prefeito Anderson Souza teve a confirmação do senador Eduardo Braga de que outros R$ 585.531.00 de verbas de emendas parlamentares destinada ao Piso de Atenção Básica (PAB) foram para empenho.

A atenção que o prefeito Anderson Sousa vem recebendo de parlamentares de peso da política amazonense e nacional, é o resultado de todo o investimento social que ele vem fazendo no município desde o seu primeiro mandato. Tanto, que foi reeleito com um dos maiores índices de aprovação experimentado por um executivo, em todo o Estado.