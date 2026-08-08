Dra. Shádia reforça combate à violência contra a mulher nos 20 anos da Lei Maria da Penha

A candidata a vice-governadora do Amazonas pelo Avante na chapa de David Almeida e ex-secretária municipal de Saúde, Dra. Shádia, reforçou ontem sexta-feira (7/8), a importância da união entre as mulheres e do fortalecimento das políticas públicas de proteção às vítimas de violência durante a Caminhada da Virada Feminina, em alusão aos 20 anos da Lei Maria da Penha. O ato reuniu mais de 500 mulheres na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Ao lado da presidente municipal do Avante Mulher, Izabelle Almeida, Dra. Shádia integrou a mobilização e defendeu o incentivo à denúncia, o acolhimento das vítimas e a ampliação da rede de proteção às mulheres em situação de violência.





“É essa união, é não se calar, é procurar ajuda. Não fiquem caladas, por mais que a ameaça seja grande. Hoje existem vários lugares onde fazem a acolhida de todas as mulheres, mas estamos juntas com vocês. Vocês não estão sozinhas”, afirmou Dra. Shádia.

A caminhada percorreu a avenida Itaúba até a rotatória do Viaduto Rei Pelé, levando mensagens de conscientização e valorização da rede de acolhimento às mulheres. O evento também contou com a presença da comandante da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal de Manaus, agente Thaís Rodrigues, e da presidente da Virada Feminina, Cileide Moussalem.

Ao destacar o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, Dra. Shádia também defendeu o fortalecimento da representatividade feminina nos espaços de decisão como caminho para ampliar políticas públicas voltadas à proteção e aos direitos das mulheres.

“Existe, inclusive, o Agosto Lilás, que é justamente para a conscientização da violência contra a mulher. Então, é essa união que vai fazer a diferença. É colocar mulheres em lugares de decisão, para que possamos realmente ter um olhar muito mais sensível para programar leis e continuar cuidando de todas”, afirmou.

A mobilização encerrou com uma mensagem de união e conscientização, reforçando que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade.