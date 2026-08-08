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Bolsa Família: pagamentos de agosto começam no dia 18; veja calendário

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Redação 5
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Rerpodução/Internet

O pagamento do Bolsa Família de agosto começa no dia 18 e segue até 31 de agosto, conforme o último dígito do NIS. O valor mínimo é de R$ 600 por família, com possibilidade de adicionais.

Calendário de agosto


  • NIS final 1: 18 de agosto
  • NIS final 2: 19 de agosto
  • NIS final 3: 20 de agosto
  • NIS final 4: 21 de agosto
  • NIS final 5: 24 de agosto
  • NIS final 6: 25 de agosto
  • NIS final 7: 26 de agosto
  • NIS final 8: 27 de agosto
  • NIS final 9: 28 de agosto
  • NIS final 0: 31 de agosto

Os próximos pagamentos estão previstos para 17 a 30 de setembro, 19 a 30 de outubro, 16 a 30 de novembro e 10 a 23 de dezembro.

Quem tem direito?

Podem receber famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, desde que cumpram as regras do programa, como manter crianças e adolescentes na escola, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal.

Além dos R$ 600 mínimos, o Bolsa Família pode pagar R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 para gestantes, jovens de 7 a 17 anos e bebês de até seis meses.

Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição, porém, não garante a inclusão automática no programa.

Os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem, internet banking ou cartão do programa. Também é possível sacar o dinheiro em caixas eletrônicos, lotéricas e agências da Caixa.

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