Manaus ganha pista de mini-golf durante o mês de agosto

O mini-golf, modalidade esportiva que une estratégia, precisão e diversão, vem conquistando espaço no Brasil como alternativa de lazer para pessoas de todas as idades. Acompanhando essa tendência, o Manaus Plaza Shopping inaugura, neste sábado, 08/08, pistas da modalidade no 2º piso do empreendimento. A atração permanecerá disponível durante todo o mês de agosto.

Presente em diversos países, o mini-golf transforma a prática esportiva em uma experiência acessível e interativa. As partidas acontecem em percursos curtos, com diferentes obstáculos que desafiam os participantes a concluir o circuito com o menor número de tacadas. Além do entretenimento, a atividade estimula habilidades como concentração, coordenação motora e raciocínio estratégico.





Quem pode participar

A atração é aberta ao público de todas as idades. Crianças, jovens, adultos e idosos podem participar, sendo que menores devem estar acompanhados por um responsável. As partidas podem ser disputadas individualmente ou em grupos.

Como participar

Os interessados poderão participar diretamente no local da atração, durante o horário de funcionamento do Manaus Plaza Shopping. O acesso ao mini-golf será por ordem de chegada, conforme a disponibilidade das pistas. Não é necessário agendamento prévio.

Valores

Informações sobre valores pode ser consultada diretamente no local ou no instagram @manausplaza.

De acordo com Luciano Oliveira, gerente de Marketing do Manaus Plaza Shopping, a nova atração faz parte do processo de renovação de um dos shoppings mais tradicionais da cidade. A proposta é ampliar as experiências oferecidas aos visitantes. O objetivo é transformar o shopping em um ambiente cada vez mais voltado ao lazer e à convivência.

“Estamos construindo uma nova fase para o Manaus Plaza, na qual compras, serviços, lazer e convivência fazem parte de uma mesma experiência. O mini-golf chega como uma atividade leve, divertida e capaz de reunir diferentes gerações em um mesmo espaço”, afirma Luciano.