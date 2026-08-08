sábado, 8 de agosto de 2026
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Manaus ganha pista de mini-golf durante o mês de agosto

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Redação 5
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Foto: Divulgação

O mini-golf, modalidade esportiva que une estratégia, precisão e diversão, vem conquistando espaço no Brasil como alternativa de lazer para pessoas de todas as idades. Acompanhando essa tendência, o Manaus Plaza Shopping inaugura, neste sábado, 08/08, pistas da modalidade no 2º piso do empreendimento. A atração permanecerá disponível durante todo o mês de agosto.

Presente em diversos países, o mini-golf transforma a prática esportiva em uma experiência acessível e interativa. As partidas acontecem em percursos curtos, com diferentes obstáculos que desafiam os participantes a concluir o circuito com o menor número de tacadas. Além do entretenimento, a atividade estimula habilidades como concentração, coordenação motora e raciocínio estratégico.


Quem pode participar

A atração é aberta ao público de todas as idades. Crianças, jovens, adultos e idosos podem participar, sendo que menores devem estar acompanhados por um responsável. As partidas podem ser disputadas individualmente ou em grupos.

Foto: Divulgação

Como participar

Os interessados poderão participar diretamente no local da atração, durante o horário de funcionamento do Manaus Plaza Shopping. O acesso ao mini-golf será por ordem de chegada, conforme a disponibilidade das pistas. Não é necessário agendamento prévio.

Valores

Informações sobre valores pode ser consultada diretamente no local ou no instagram @manausplaza.

De acordo com Luciano Oliveira, gerente de Marketing do Manaus Plaza Shopping, a nova atração faz parte do processo de renovação de um dos shoppings mais tradicionais da cidade. A proposta é ampliar as experiências oferecidas aos visitantes. O objetivo é transformar o shopping em um ambiente cada vez mais voltado ao lazer e à convivência.

“Estamos construindo uma nova fase para o Manaus Plaza, na qual compras, serviços, lazer e convivência fazem parte de uma mesma experiência. O mini-golf chega como uma atividade leve, divertida e capaz de reunir diferentes gerações em um mesmo espaço”, afirma Luciano.

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