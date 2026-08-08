21º Festival do Mocambo do Arari celebra tradição e identidade cultural na primeira noite

O distrito do Mocambo do Arari viveu, nesta sexta-feira (7), a primeira noite do 21º Festival Folclórico do Mocambo do Arari, uma das principais manifestações culturais da zona rural de Parintins. A programação de abertura reuniu cordões de pássaros e quadrilhas, levando para o Mocambódromo diferentes expressões da cultura popular e valorizando tradições que atravessam gerações na comunidade.

A noite contou com a participação especial da quadrilha “Vaidosos” do Programa Municipal do Idoso abrindo a programação, e com a disputa oficial do Pavão Misterioso, Pássaro Jaçanã, e das quadrilhas Namorando no Arraiá e Unidos do Bairro de Lourdes, que levaram ao público histórias, personagens, música, dança e elementos do imaginário amazônico.





Abrindo o espetáculo dos cordões, o Pavão Misterioso trouxe para a arena a força do folclore amazônico, unindo a beleza da fauna com as lendas misteriosas que habitam o imaginário de quem vive às margens do rio Arari.

Durante o show, o Pavão construiu uma narrativa envolvente sobre a proteção das águas e das florestas. A figura do pássaro evoluiu na arena carregada de simbolismo, acompanhada por personagens marcantes da cultura popular como figuras místicas do caboclo, os guardiões da mata e a exuberância da vida aquática.

O jardineiro do Pavão Misterioso, Gabriel Azevedo, ressaltou a relação pessoal com a manifestação cultural e a importância do festival para a comunidade. Segundo ele, a tradição foi mantida ao longo dos anos e hoje continua presente entre os moradores do Mocambo. “Eu sou parintinense, mas cresci aqui no Mocambo do Arari, onde tenho o pé no chão, o pé quente, a dança, tudo em mim. Minha família é sempre daqui e, onde eu vou, vou levar minha cultura”, afirmou.

A apresentação do Pavão destacou o orgulho da comunidade em preservar as histórias passadas de geração em geração, utilizando indumentárias trabalhadas, cenografias impactantes e toadas que exaltam a natureza, a arte e a identidade do povo do Mocambo, garantindo uma abertura de espetáculo mágica e emocionante.

Logo em seguida, fechando a disputa dos cordões com chave de ouro, entra na arena o Pássaro Jaçanã. Carregando mais de sete décadas de história viva, o Jaçanã traz na bagagem o legado trazido de Maués nos anos 1950 e consolidado pela família de Milton Almeida, o saudoso “Seu Mimi”, e Dona Astrogilda. Buscando o heptacampeonato, o pássaro preto e vermelho trouxe para o público o tema “Mocambo, Fé e Tradição”.

Para a presidente do Pássaro Jaçanã, Elciane Reis, um dos destaques da apresentação foi a renovação do cordão, marcada pela estreia de novos integrantes e pela continuidade do legado deixado pelo seu pai. “A gente tem novos estreantes, como o novo Tripa do Pássaro, que é o neto do Milton Almeida, o meu pai, que deixou esse legado para a gente. Então, foi um ponto que eu considero alto da evolução do pássaro e do cordão também”, destacou.

Ao final, a evolução do Pássaro Jaçanã selou a mensagem principal da noite: no Mocambo, a raiz ancestral é funda, a fé é inabalável e a tradição nunca se apaga.

Após os pássaros, as quadrilhas ocuparam a arena do Mocambódromo. A primeira a se apresentar foi a Namorando na Arraiá, que apresentou o tema “Folguedos Amazônicos”. A quadrilha transformou a arena em um grande arraial para celebrar a diversidade das manifestações culturais da Amazônia.

A apresentação reuniu referências ao boi-bumbá de Parintins, Festival dos Botos, Carimbó do Pará, Marabaixo do Amapá, Pastorinhas de Parintins, Marujada de Bragança, Cirandas de Manacapuru, Çairé e Freguesia do Andirá, entre outras expressões da cultura popular.

Fechando a programação das quadrilhas na primeira noite, a Unidos do Bairro de Lourdes apresentou o tema “Venha para o Melhor Arraiá”.

Com cerca de 40 brincantes, a quadrilha homenageou os arraiais das comunidades de Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e Nossa Senhora de Lourdes, destacando as festas juninas e agostinas que movimentam a região.

A apresentação também valorizou uma tradição característica da vida comunitária do Mocambo: os deslocamentos de barco realizados pelos moradores para participar dos arraiais.

Formada por crianças, adolescentes e adultos, a Unidos do Bairro de Lourdes também reforçou a participação das novas gerações nas manifestações culturais do distrito, fortalecendo a convivência, a integração e a valorização da cultura local.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (Secult), o festival reafirma o compromisso da gestão com a valorização dos fazedores de cultura, a preservação das tradições e o fortalecimento das manifestações culturais da zona rural de Parintins.