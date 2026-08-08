Brasil e China conectam sistemas de pagamento e ampliam uso do Pix por chineses

O Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China iniciaram um projeto-piloto para integrar os sistemas de pagamentos dos dois países. A iniciativa permite que turistas chineses utilizem aplicativos bancários que já usam na China para realizar pagamentos em estabelecimentos brasileiros por meio de códigos QR do Pix.

A solução conecta a rede chinesa UnionPay International à infraestrutura do Pix. Com isso, o visitante não precisa trocar dinheiro ou utilizar um cartão internacional para fazer compras no Brasil. O pagamento é realizado a partir de sua conta bancária na China, enquanto o estabelecimento brasileiro recebe o valor em reais.





Como será o pagamento

Na fase inicial do projeto, usuários de aplicativos da UnionPay e de instituições financeiras chinesas conectadas à Plataforma de Pagamento da Rede UnionPay poderão escanear códigos QR do Pix em estabelecimentos brasileiros habilitados.

O turista utilizará o aplicativo de pagamento que já possui na China para concluir a operação. Embora a transação utilize a infraestrutura do Pix no Brasil, o visitante não precisará abrir uma conta ou aderir diretamente ao sistema brasileiro.

Segundo a UnionPay International, a iniciativa cria um canal de pagamentos transfronteiriços por QR Code entre Brasil e China, com o objetivo de facilitar e tornar mais eficientes as transações realizadas por visitantes chineses.

A expectativa é que, após a fase inicial de testes, a solução seja ampliada para outras carteiras digitais parceiras da UnionPay que utilizam tecnologia de QR Code.

Pix continua sob gestão brasileira

A integração não altera o funcionamento ou o controle do Pix. O sistema continua sendo uma infraestrutura brasileira de pagamentos instantâneos desenvolvida e administrada pelo Banco Central.

Na China, os pagamentos digitais são amplamente utilizados por meio de plataformas como Alipay e WeChat Pay, além de sistemas vinculados à infraestrutura financeira do país.

Com a parceria, usuários chineses conectados à rede UnionPay poderão utilizar seus aplicativos habituais para realizar pagamentos em estabelecimentos brasileiros que aceitam Pix.

A iniciativa representa mais um passo na aproximação dos sistemas de pagamentos dos dois países e pode facilitar as transações de turistas chineses durante viagens ao Brasil.

Fonte: Fonte: do Centro do Mundo