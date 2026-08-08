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Mulher é atropelada ao atravessar faixa de pedestres e morre no Japiim

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Redação 2
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Foto: Recorte

MANAUS | Uma mulher, ainda sem identificação, morreu após ser atropelada por um carro na tarde de sexta-feira (7), na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

O acidente aconteceu nas proximidades da praça do Japiim. Conforme relatos de testemunhas, a vítima atravessava a via pela faixa de pedestres quando foi atingida por uma Fiat Toro branca.


Com o impacto, a mulher foi arremessada e caiu próximo à calçada. Ela sofreu graves ferimentos, principalmente na região da cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, mas os profissionais constataram que a vítima já estava morta.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da mulher nem sobre os ocupantes da Fiat Toro. As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia

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