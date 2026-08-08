Saúde inicia trabalhos para o Festival Folclórico do Mocambo do Arari

Os atendimentos de saúde para o Festival Folclórico do Mocambo do Arari começaram nesta sexta-feira, 7 de agosto, com uma estrutura formada por mais de 70 profissionais. A operação da Prefeitura de Parintins e Secretaria de Saúde seguirá durante os três dias de programação, até domingo (9), para atender moradores das comunidades da região e visitantes que participam do evento.

Participam das ações a equipe da UBS Fluvial Lígia Loyola, profissionais da UBS Ilarina Reis, Resgate, Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, além das equipes responsáveis pelo suporte e logística.





A coordenadora de Saúde Rural, Adna Batalha, informou que os atendimentos começaram e estarão disponíveis durante todo o festival. “Hoje iniciaram todos os atendimentos em saúde para os visitantes e para a população que irá ao Festival do Mocambo. Temos a equipe da UBS Fluvial, da UBS Ilarina Reis, do Resgate e mais de 70 profissionais trabalhando durante o festival”, destacou.

O trabalho de preparação começou antes mesmo da abertura oficial do evento. As equipes de Vigilância em Saúde foram deslocadas antecipadamente para o Mocambo do Arari, com atuação da Vigilância Sanitária e de Zoonoses, realizando ações preventivas e de fiscalização.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, a mobilização foi planejada para garantir uma estrutura adequada durante o período de maior movimentação na região. Ele destacou que o Festival do Mocambo recebe não apenas moradores das comunidades próximas, mas também visitantes de Parintins, Manaus e de outros municípios.