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Prefeitura promove 7ª edição do ‘Bolerão da Saudade’ em homenagem ao Dia dos Pais

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Redação 2
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Foto: João Viana e Elton Viana/Semcom

Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira, 7/8, a 7ª edição do tradicional “Bolerão da Saudade”, desta vez em homenagem ao Dia dos Pais. O evento aconteceu na área externa da sede da instituição, localizada na rua Dr. Thomas, nº 798, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da capital.

Com entrada gratuita e aberta ao público, a programação reuniu pessoas idosas, familiares e convidados em uma tarde de música, dança, convivência e celebração. A iniciativa integra as ações da Fundação Dr. Thomas voltadas à promoção do envelhecimento ativo, da socialização e da qualidade de vida da pessoa idosa.


A programação contou com a participação da cantora Taís Lopes e do DJ Ery Castro, que animaram o público com um repertório de clássicos que marcaram diferentes gerações. O clima de descontração tomou conta do espaço, com os participantes aproveitando a tarde para dançar, reencontrar amigos e celebrar a vida.

Para o diretor-presidente da Fundação Dr. Thomas, Eduardo Lucas, o “Bolerão da Saudade” representa um importante espaço de convivência e valorização das pessoas idosas.

“O Bolerão da Saudade é um momento muito especial, porque reúne música, alegria, amizade e, principalmente, convivência. Nesta edição especial do Dia dos Pais, queremos proporcionar uma tarde de celebração, valorizando as histórias e as memórias de cada pessoa idosa que participa das nossas atividades. Na gestão do prefeito Renato Júnior, a prefeitura tem fortalecido as políticas públicas voltadas à pessoa idosa, ampliando ações que promovem dignidade, autonomia, convivência e qualidade de vida, destacou o presidente.

Foto: João Viana e Elton Viana/Semcom

Aos 72 anos, a idosa Roberta Farias participou da programação e destacou a importância de momentos como o “Bolerão da Saudade” para fortalecer os vínculos e proporcionar alegria.

“É uma alegria participar do Bolerão. A gente encontra os amigos, dança, conversa e esquece um pouco os problemas. É muito bom ter um espaço como esse para a gente se divertir e aproveitar a vida. Essa edição especial do Dia dos Pais ficou ainda mais bonita”, afirmou Roberta.

Mais do que uma tarde de música e dança, o “Bolerão da Saudade” reafirma o compromisso da Prefeitura de Manaus com a promoção de espaços de convivência, cultura e lazer para a pessoa idosa. Por meio das ações da Fundação Dr. Thomas, a iniciativa contribui para o fortalecimento de vínculos, a valorização das histórias de vida e a promoção de um envelhecimento mais ativo, participativo e com qualidade de vida.

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