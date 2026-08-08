Vulgo “Neguinho” é encontrado morto em terreno abandonado no Osvaldo Frota

Um homem identificado preliminarmente como Carlos, conhecido pelo apelido de “Neguinho”, foi encontrado morto na manhã deste sábado (8), em um terreno baldio localizado no bairro Osvaldo Frota, na zona Norte de Manaus.

O corpo foi localizado em uma área próxima à Avenida C e à Avenida Iraneópolis, nas proximidades de uma garagem onde ficam estacionados ônibus do transporte coletivo. O terreno é considerado abandonado e apresenta grande quantidade de lixo.





Segundo informações preliminares repassadas por moradores às equipes policiais, a vítima teria sido espancada antes de morrer e o corpo teria sido escondido sob folhas no terreno. Também houve relatos de que o crime poderia ter relação com traficantes que atuam na região. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades e deverá ser esclarecida durante as investigações.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após populares encontrarem o corpo. Agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também estiveram no local para iniciar os procedimentos de investigação.

Moradores da região reconheceram a vítima por meio de uma fotografia e informaram que ela era conhecida na área pelo apelido de “Neguinho”. Uma mulher que esteve no local afirmou conhecer a família do homem e teria comunicado a mãe dele sobre a ocorrência.

A área foi preservada pelas equipes policiais para evitar alterações na cena e permitir o trabalho da perícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo.

As circunstâncias da morte, a identificação oficial da vítima e a eventual motivação do crime deverão ser esclarecidas pela perícia e pela investigação da Polícia Civil.