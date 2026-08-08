Princípio de incêndio é registrado em apartamento de edifício no Vieiralves

Um incêndio foi registrado no quarto andar do Edifício Botticelli, neste sábado (8), no bairro Nossa Senhora das Graças, no Conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender à ocorrência, que já foi controlada.

Segundo informações apuradas no local, o incêndio teria começado após um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado do apartamento.





A moradora estava sozinha no imóvel no momento do incidente e precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde após inalar fumaça. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.