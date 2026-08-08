sábado, 8 de agosto de 2026
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Princípio de incêndio é registrado em apartamento de edifício no Vieiralves

Por
Redação 5
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Princípio de incêndio é registrado em edifício na Zona Centro-Sul

Um incêndio foi registrado no quarto andar do Edifício Botticelli, neste sábado (8), no bairro Nossa Senhora das Graças, no Conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender à ocorrência, que já foi controlada.

Segundo informações apuradas no local, o incêndio teria começado após um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado do apartamento.


A moradora estava sozinha no imóvel no momento do incidente e precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde após inalar fumaça. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.

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