Cemitérios de Manaus estão prontos para o Dia dos Pais

A Prefeitura de Manaus, conclui neste sábado (8) os últimos preparativos nos dez cemitérios municipais para receber as famílias que prestarão homenagens no Dia dos Pais neste domingo (9). A operação envolve os seis cemitérios urbanos e quatro da zona rural, com cerca de 600 profissionais mobilizados nos serviços de limpeza, manutenção, organização e apoio aos visitantes.

No domingo, o atendimento será realizado das 6h às 18h. Os cemitérios contarão com estrutura de acolhimento, tendas, banheiros químicos, pontos de hidratação, programação religiosa e apoio integrado de diferentes órgãos municipais.





Últimos ajustes

No Cemitério Nossa Senhora Aparecida, um dos mais visitados da capital, as equipes concluem neste sábado os últimos serviços de preparação. A programação inclui lavagem de áreas, revisão dos espaços e possíveis reparos em túmulos e estruturas atingidas por uma ocorrência registrada na sexta-feira (7).

Segundo o subsecretário da Semulsp, Lucas Marçal, a manutenção dos cemitérios é realizada durante todo o ano, mas ganha reforço em datas de maior movimentação. “Este serviço é contínuo. Contudo, em datas como o Dia dos Pais, Finados e Dia das Mães, as atividades são ampliadas para oferecer o suporte necessário à população que visita os dez cemitérios da capital”, afirmou.

Ocorrência controlada

Por volta das 11h de sexta-feira, focos pontuais de fogo foram registrados na quadra 44 do Cemitério Nossa Senhora Aparecida. A ocorrência teve início após velas serem acesas em locais impróprios, no chão e próximas à vegetação seca. As altas temperaturas do verão amazônico contribuíram para a propagação das pequenas chamas. Os focos foram controlados pela própria equipe do cemitério, com uso de abafadores e sopradores. O Corpo de Bombeiros chegou posteriormente e auxiliou no resfriamento da área. Não houve incêndio generalizado e a ocorrência não comprometeu a preparação do cemitério para o Dia dos Pais. Neste sábado, a área passará por lavagem e avaliação. Caso sejam identificados danos em peças ou estruturas de madeira, o material será reposto.

A Semulsp reforça a orientação para que os visitantes não acendam velas diretamente no chão ou próximas a folhas, capim e outros materiais secos.

Estrutura preparada

De acordo com Lucas Marçal, toda a estrutura está organizada para receber a população. “Atualmente, contamos com aproximadamente seiscentos profissionais empenhados em garantir o acolhimento e o conforto dos visitantes”, explicou.

Além das equipes de limpeza e manutenção, os cemitérios terão programação com missas, cultos, apresentações musicais e sonorização ambiente. “O atendimento terá início às 6h e seguirá até as 18h. Toda a estrutura e as equipes dos cemitérios estão preparadas para receber a população”, destacou o subsecretário.

Com a conclusão dos últimos ajustes neste sábado, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, finaliza a operação especial para receber as famílias nos cemitérios municipais durante o Dia dos Pais.