Caso Lázaro: entenda a fuga de serial killer que mobiliza 200 policiais

Foragido desde que fugiu de uma penitenciária na Bahia, onde estava preso por duplo homicídio, Lázaro matou cinco pessoas entre o DF e Goiás nos últimos dias, de forma bárbara.

Assassinatos em série, violência sexual e tensão por ter um criminoso à solta. Essa é a realidade de terror vivida por moradores das cidades de Edilândia, Girassol e redondezas, em Goiás, Entorno do Distrito Federal.

Lázaro Barbosa é o nome que tira o sono da população e mobiliza um esquema de segurança raro. Já denominado como um “serial killer”, o homem é acusado de, pelo menos, cinco homicídios nas últimas semanas, e completou oito dias de fuga nesta quarta-feira (16).

São 200 policiais, cães, helicópteros, drones e equipamentos tecnológicos de ponta sendo utilizados na busca. Forças do DF e de Goiás, com apoio Federal, atuam 24 horas por dia para encontrar Lázaro. No momento, um cerco é realizado em estradas, matas e ruas goianas, dificultado pela falta de sinal e perda de comunicação em áreas rurais.

Além disso, o perfil do criminoso traçado pela polícia mostra facilidade de percorrer vegetações fechadas.

O assunto tem ganhado repercussão a cada dia que novos crimes são descobertos, suspeitas são levantadas e Lázaro continua solto. A efeito de comparação, a reportagem analisou dados do Google Trends e apurou que o nome do criminoso vem sendo mais pesquisado na internet do que a CPI que ocorre no Senado Federal, desde o dia 15, quando se completou uma semana de buscas.

Além da fuga, mesmo com uma mega operação montada, também chama atenção o histórico do acusado.

Quem é Lázaro

Lázaro Barbosa, 32 anos, é natural do estado da Bahia, onde também já cometeu crimes de homicídio. Segundo a Polícia Civil do local, ele assassinou duas pessoas no município de Barra do Mendes, em 2007, e chegou a ser preso após se entregar na delegacia. Porém, dias depois de confessar a autoria das mortes e ser encarcerado, ele fugiu da penitenciária.

“Ele conseguiu fugir cerca de dez dias depois, sendo considerado foragido desde então. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça. Não dispomos de informações relacionadas ao crime”, informou a Polícia Civil da Bahia, em nota. Em 2009, ele foi preso novamente, mas em Brasília, por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.

Uma precisa linha do tempo ainda está sendo traçada por diferentes investigadores, mas os casos que motivaram a operação em andamento começaram, ao que tudo indica, em abril.

Ele é o apontado como autor de um roubo seguido de estupro, em Sol Nascente, Região Administrativa da periferia do Distrito Federal. Nos meses seguintes, Lázaro ainda fez uma família refém na mesma cidade e cometeu um dos crimes mais bárbaros, o assassinato de um casal e dois filhos, no Incra 9, em Ceilândia (DF).

Fonte: Brasil 61