Caprichoso é Campeão do Festival Folclórico de Parintins 2024

O Boi Caprichoso foi consagrado campeão do Festival Folclórico de Parintins 2024. Em uma disputa acirrada e emocionante, o boi azul se destacou com suas apresentações criativas e impactantes, encantando o público e os jurados.





Com o tema “Cultura – O Triunfo do Povo”, o boi-bumbá Caprichoso venceu a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) e conseguiu o tricampeonato. O touro negro alcançou 1.259,3 pontos, enquanto o adversário, o boi-bumbá Garantido ficou com 1.259,2 pontos.

Nas três noites de festival, o Caprichoso apresentou alegorias grandiosas, em um espetáculo de, aproximadamente, duas horas e meia, cada. Além disso, os itens individuais, como cunhã-poranga e pajé, contagiaram e agitaram ainda mais a galera azulada.

“O Caprichoso entrou na arena do bumbódromo disposto a fazer um festival sem erros, digno da nação azul e branca. Temos arte, temos ancestralidade. Conseguimos. O Tri é nosso e temos muitas coisas a vencer”, disse o presidente do boi-bumbá Caprichoso, Rossy Amoedo.

Este é o 26º título do boi da estrela na testa. Após a apuração, a galera azul e branca comemorou o tricampeonato pelas ruas de Parintins até o curral Zeca Xibelão. A festa da vitória em Manaus será realizada neste sábado, 6, no Sambódromo.