Com mais de 30 cidades abaixo de 0ºC, SC tem lago congelado

Mais de 30 cidades de Santa Catarina amanheceram com temperaturas abaixo de 0ºC nesta segunda-feira (1º). Em meio ao frio, a lâmina de água de um lago ficou congelada e policiais colocaram sal na pista de uma estrada para evitar o congelamento. Animais também foram flagrados em meio a formação de geada.





As temperaturas baixas são causadas por uma massa de ar frio que se movimenta sobre o estado. Nesta manhã, a mínima foi de -6,6ºC em Bom Jardim da Serra. Em Urupema, os termômetros marcaram -5,95ºC. No domingo, a mínima foi de -7,2ºC, a menor do país.

De acordo com a Defesa Civil estadual, as cidades da Serra e Oeste foram as que mais registraram temperaturas negativas no amanhecer. Veja a lista abaixo:

Bom Jardim da Serra: – 6,62°C Urupema: -6,17°C Urubici: -5,22°C Ponte Alta do Norte: -3,56°C São Joaquim: -4,17°C Caçador: -2,7°C Frei Rogério: -3,3°C Ibiam: -2,91°C Bom Retiro: -2,66°C Fraiburgo: -2,52°C Rio das Antas: -1,94°C Vargem: -1,62°C Campo Belo do Sul: -1,35°C Brunópolis: -2°C Curitibanos: -1,2°C São Cristóvão do Sul: -1,11°C Videira: -1,37°C Santa Cecília: -1,12°C Rio do Campo: -0,6°C Otacílio Costa: -3,58°C Palmeira: -2,04°C Lages: -1,9°C Bocaina do Sul: -1,52 °C Rio Rufino: -3,14°C Itaiópolis: -2,04°C Monte Castelo: -1,35°C Papanduva: -1,16°C Major Vieira: -1°C Canoinhas: -1,12°C Três Barras: -1, 33°C Rio Negrinho: -1,5°C

Lago congelado

Na praça central de São Joaquim, cidade de 25.939 habitantes, a lâmina de água que estava na área do lago amanheceu completamente congelada. O fotografo Mycchel Hudsonn Legnaghi chegou a caminhar pelo loca.

A cidade também registrou ampla geada, no Vale dos Caminhos da Neve, a cerca de 3 quilômetros do centro.

Geada em meio aos animais

Urupema, que marcou -6,17°C nesta segunda, também registrou geada ampla em meio aos animais. A cidade é a mais alta do estado, com altitude média de 1.425 metros segundo a prefeitura, e é considerada a capital nacional do frio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cães , gatos e outros animais também sentem frio, ficam gripados e precisam de cuidados especiais para que passem pelos dias mais frios sem complicações. Veja as dicas do órgão:

Mantenha a atividade física do animal, porque esquenta e garante a qualidade de vida;

Não deixe o cão ao relento à noite;

O frio pode gerar dores articulares com a idade, tenha cuidado principalmente com os mais idosos;

Alimentação é muito importante – use ração super premium ou alimentação natural, desde que desenvolvida por nutricionista veterinário, que garante a quantidade ideal de nutrientes;

Mantenha os locais ventilados para evitar a propagação do vírus da gripe canina e demais doenças de inverno.

Fonte: g1