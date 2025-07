Caravana Transpetro leva teatro, cinema e oficinas culturais em Manaus

O Amazonas recebe, até o dia 23 de julho, a Caravana Transpetro Ubu em Movimento, iniciativa que promove acesso gratuito a apresentações teatrais, oficinas formativas e sessões de cinema em comunidades da região. Com passagem Manaus, o projeto abre a programação no Norte do país e seguirá, até outubro, por cidades do Centro-Oeste e Sudeste.





O destaque da caravana é o espetáculo “Ubu: o que é bom tem que continuar!”, dos grupos Clowns de Shakespeare, Grupo Facetas e Grupo Asavessa. Inspirada na clássica peça “Ubu Rei”, de Alfred Jarry, a montagem transporta os excêntricos personagens Pai e Mãe Ubu para “Embustônia” — uma nação fictícia latino-americana onde o poder é disputado com humor ácido e crítica política. Com mais de 100 apresentações no Brasil e exterior, o espetáculo chega agora às margens do Rio Solimões.

A primeira apresentação ocorreu em Coari, no dia 15 de julho, na comunidade rural Itapéua. Em Manaus, a peça será encenada no Largo de São Sebastião, dia 17 de julho, às 19h, e no Parque das Tribos, dia 20, às 16h.

Formação e cinema

Além das apresentações teatrais, o projeto oferece a oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua”, conduzida pelo diretor Fernando Yamamoto e pelos artistas Diogo Spinelli e Paula Queiroz. A atividade é voltada a estudantes, atores e interessados a partir de 16 anos.

Acessibilidade e impacto

Todas as atividades da caravana contam com recursos de acessibilidade em Libras, audiodescrição e LSE (Legendagem para Surdos e Ensurdecidos), promovendo a inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual.

“O projeto nasceu com o propósito de levar cultura de qualidade para além dos grandes centros, valorizando o teatro de rua, a formação continuada e o acesso democrático à arte”, explica o diretor Fernando Yamamoto.

Realização

A Caravana Transpetro Ubu em Movimento é patrocinada pela Transpetro, por meio do Programa Transpetro em Movimento, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal – Brasil União e Reconstrução.

Além da atuação no setor logístico de petróleo e derivados, a Transpetro investe em iniciativas sociais e culturais, fortalecendo o desenvolvimento humano e artístico em diferentes regiões do país.