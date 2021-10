Carreta tomba na Bola do Produtor e deixa o trânsito um caos

MANAUS – Na manhã desta quarta-feira, (6), uma carreta transportando uma contêiner, acabou tomando na rotatória da bola do produtor, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O fato aconteceu no momento em o condutor entrava na rotatória para realizar a conversão.

Com o tombamento da carreta, o trânsito está bastante comprometido na área. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, (IMMU), estão no local para tentar desafogar o trânsito e fazer com quer o contêiner possa ser retirado o mais rápido possível para liberação da via. Mais detalhes em instantes.

Por Correio da Amazônia