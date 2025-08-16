Carro bate em poste e causa congestionamento e interdição na Avenida das Torres

MANAUS | Um acidente de trânsito deixou o tráfego completamente bloqueado na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus, na madrugada deste sábado (16).





De acordo com informações preliminares, o motorista de um carro modelo Argo, de cor vermelha, teria cochilado ao volante por volta das 4h50 e acabou perdendo o controle da direção. O veículo colidiu com um poste de energia elétrica, que foi derrubado com o impacto.

O carro ficou destruído e sofreu perda total. Dentro do automóvel estavam dois homens, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Com a queda do poste, a via foi interditada nos dois sentidos, provocando grande congestionamento no início da manhã. Agentes de trânsito foram acionados e orientaram os motoristas a fazer um retorno próximo para evitar a área.

Por Correio da Amazônia