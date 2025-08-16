Eneva celebra formatura da primeira turma da escola técnica de Silves

Ao todo, 81 estudantes concluíram os cursos técnicos em Gás e Energia, Eletromecânica e Agropecuária.





A Eneva, maior operadora privada de gás natural do Brasil, celebrou nesta sexta-feira (15/8) a formatura da primeira turma de alunos da Escola de Educação Profissional e Tecnológica Professor Wilson Carvalho Pereira, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), em Silves, no interior do Amazonas. Também localizada no município, a usina em construção contará com capacidade instalada de 950 megawatts (MW), o suficiente para abastecer 4,4 milhões de residências.

Com a conclusão da formação, 81 estudantes receberam seus diplomas técnicos nas áreas de Gás e Energia, Eletromecânica e Agropecuária. Esta é a primeira unidade de ensino técnico em tempo integral do Amazonas, reinaugurada em setembro de 2024, após reforma realizada pela Eneva, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Silves. Empresas como Bemol e Etam também participaram do projeto, que viabilizou a implementação, o desenvolvimento e a manutenção dos cursos. As melhorias incluíram a modernização de laboratórios e salas de aula, ampliação da biblioteca e construção de um auditório com capacidade para 280 pessoas. Ao todo, os investimentos da Eneva na escola somaram mais de R$ 15 milhões.

“Acreditamos que o desenvolvimento das comunidades começa com a geração de oportunidades. Em Silves, nossa presença vai além do Complexo do Azulão: investimos na qualificação e priorizamos a contratação da mão de obra local, promovemos a educação e impulsionamos a empregabilidade. Isso cria um ciclo virtuoso que fortalece a renda e a economia do entorno e tem, na escola técnica, um legado duradouro para a região. O nosso compromisso com o estado do Amazonas é de longo prazo”, afirmou Lino Cançado, CEO da Eneva. Atualmente, 58% dos trabalhadores nas obras do Complexo Azulão 950 são do estado.

Além da reforma da infraestrutura, a Eneva apoiou a elaboração da estrutura curricular e a seleção dos professores, planejadas ao longo de mais de 12 meses antes do início das aulas. Com corpo docente qualificado e laboratórios modernos, a escola entrega suas primeiras turmas de profissionais aptos a atuar em áreas que exigem qualificação técnica ou a empreender dentro da própria comunidade, fortalecendo o desenvolvimento econômico local.

Durante o curso, cada aluno recebeu uma bolsa-auxílio mensal de R$ 1.300. A carga horária foi de 800 horas, com aulas 100% presenciais.

“Os cursos oferecidos pela escola agregaram muito para o desenvolvimento do nosso município, principalmente porque o mercado exige profissionais qualificados”, comenta Henrique Brasil dos Santos, 28 anos, formado no CETAM no Curso Técnico de Sistema a Gás.

A cerimônia de formatura contou com a presença de autoridades locais, representantes da Eneva, alunos e familiares.