Carro cai em igarapé após motorista tentar atravessar ponte de madeira

Um motorista idoso, não identificado, despencou com o carro neste domingo (2), dentro do igarapé do bairro Nova Esperança 2, zona Oeste de Manaus. Ele tentou atravessar a ponte de madeira localizada na rua Chico Mendes.

Testemunhas relataram que ele tentou atravessar uma ponte de madeira que já apresentava defeitos, na ocasião, ele avançou com o veículo e acabou despencando com o carro e destruindo a ponte.

Populares socorreram o homem e antes que as autoridades chegassem, ele fugiu. O carro se trata de um Renault Sandero, de cor cinza e ano de fabricação 2015.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram ao local junto com o guincho, para a retirada do veículo.

