Carro de luxo avaliado em R$ 400 mil pega fogo em posto de combustível no Tarumã

MANAUS | Na noite de terça-feira, (11), um carro de luxo tipo picape avaliado em R$ 400 mil reais, pegou fogo em um posto de combustível que fica situado no bairro Tarumã, avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus.





Segundo o proprietário do veículo, o mesmo parou para abastecer onde ao encostar percebeu que uma fumaça saía do capô do veículo. Ao abrir já tinha fogo consumindo parte do carro.

Funcionários do posto, ainda tentaram conter as chamas onde não conseguiram. O posto ficou parcialmente destruído por conta do incêndio no carro.

Por Correio da Amazônia