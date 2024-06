Prefeitura esclarece regras de aposentadoria e pensão aos servidores da Semed

A Prefeitura de Manaus ofereceu informações detalhadas sobre as regras de solicitação de aposentadoria e pensão por morte aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) nesta terça-feira, 11 de junho. O evento ocorreu no auditório da Semed, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da cidade.





A palestra, que abordou a legislação previdenciária, faz parte do programa Manausprev Itinerante. Este programa foi criado pela autarquia para disseminar informações sobre previdência social aos servidores municipais da prefeitura e da Câmara Municipal de Manaus (CMM), além de seus agentes de Recursos Humanos que trabalham com processos de aposentadoria. A iniciativa inclui a realização de treinamentos e palestras.

“Hoje, trouxemos o Manausprev Itinerante aos servidores que atuam na sede da Semed e na sua Divisão Distrital Sul para esclarecer pontos específicos da legislação previdenciária e tirar dúvidas sobre aposentadoria e pensão por morte. Foi um bate-papo muito proveitoso que certamente beneficiou os servidores”, explicou a diretora-presidente da Manausprev, Daniela Benayon.

Durante a palestra, foram abordados temas como aposentadoria por idade e tempo de contribuição, cálculo dos proventos, requisitos, acúmulo de pensão, e identificação dos beneficiários, entre outros assuntos.

A servidora da Semed, Mikaele Santos, de 52 anos, relatou que a palestra elucidou muitas de suas dúvidas, especialmente sobre quem pode ser beneficiário de pensão. “Tenho dois filhos e um neto, e meu marido já é aposentado, mas ainda não nos casamos oficialmente. Para evitar complicações no futuro e garantir os direitos dos meus filhos e neto, vou me organizar. Depois dessa palestra maravilhosa, percebi que é melhor prevenir, mesmo sabendo que tenho meus direitos por estar há 30 anos vivendo com meu marido”, enfatizou.

O próximo evento do Manausprev Itinerante será realizado na Maternidade Moura Tapajóz, na sexta-feira, 14 de junho, no bairro Compensa, zona Oeste da cidade.

O Manausprev Itinerante é um programa abrangente que visa compartilhar e disseminar informações técnicas e jurídicas sobre a previdência social dos servidores públicos municipais. As ações ocorrem nos órgãos municipais ou na sede da Manaus Previdência.