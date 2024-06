Casa de Praia recebe atração nacional Jorge Vercillo no Dia dos Namorados

A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), recebe, no dia 12 de junho, o cantor e compositor Jorge Vercillo, como atração especial do Dia dos Namorados.





O renomado artista carioca sobe ao palco Murilo Rayol, a partir das 21h, apresentando a turnê “JV 30”, que celebra seus 30 anos de carreira. Entre os maiores sucessos do cantor estão “Final Feliz”, “Que Nem Maré”, “Ela Une Todas as Coisas”, e “Homem-Aranha”.

“Para comemorar essa data especial, a Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB), o cantor Jorge Vercillo. Convidamos os casais e fãs do artista para uma noite de muita emoção e celebração”, afirmou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral. A Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, dispõe de restaurante, lanchonetes e quiosques de comidas regionais, além de playgrounds para as crianças e espaço pet.