Cadela policial encontra drogas avaliadas em mais de R$ 500 mil

Durante abordagem à uma embarcação, na manhã deste sábado (01), policiais da Base Arpão 1 apreenderam 11 quilos de cocaína que estavam escondidas em uma mala. A ação, realizada no município de Coari (a 366 quilômetros de Manaus), faz parte do cumprimento da Operação Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).





Após abordagem de rotina na embarcação Glória de Deus IV, que era oriunda do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e tinha como destino à capital amazonense, a cadela Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), indicou que havia entorpecentes dentro de uma bagagem.

Durante a revista, os policiais encontraram na mala 11 tabletes de cocaína, totalizando 11,2 quilos de entorpecentes.

A apreensão causou danos ao crime organizado estimados em R$563 mil. Todo material apreendido foi apresentado à autoridade da Polícia Civil (PC-AM) que atua na Base Arpão 1.