Condutor perde controle de carro e vai parar dentro do Igarapé do Passarinho

Na madrugada deste sábado, (1), um carro perdeu o controle e caiu no igarapé do Passarinho, localizado na Avenida Tenente Roxana, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.





O incidente chamou a atenção dos moradores locais e foi registrado em vídeo por testemunhas. Segundo relatos, o veículo estava trafegando pela avenida quando, por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção.

O carro saiu da pista e ficou perigosamente próximo ao igarapé. Felizmente, ninguém ficou ferido. O vídeo do incidente mostra o carro em uma posição precária, com a frente do veículo inclinada em direção ao igarapé.

Moradores rapidamente se reuniram no local para ajudar e chamar as autoridades competentes. O veículo foi removido do local com a ajuda de um guincho.

Com informações | Correio da Amazônia