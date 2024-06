Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt solicita a remoção do sobrenome do pai

Uma das filhas de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, solicitou judicialmente a remoção do sobrenome “Pitt” ao completar 18 anos, no dia 27 de maio, conforme relatado pelo Los Angeles Times. Nascida na Namíbia, Shiloh é a terceira filha mais velha do casal, que também tem Maddox, Pax, Zahara e os gêmeos Knox e Vivienne. Shiloh atua como dubladora no filme “Kung Fu Panda 3”.





Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt em setembro de 2016, e os detalhes do processo ainda estão em andamento. O casal, que estava junto desde 2004 e se casou oficialmente em 2014, se separou dois anos depois, iniciando disputas judiciais sobre negócios e propriedades, incluindo uma vinícola na França.

Alguns dos irmãos de Shiloh também abandonaram publicamente o sobrenome do pai. Zahara se apresentou como “Zahara Marley Jolie” em um vídeo de 2023, e Vivienne ocultou o “Pitt” nos créditos do musical “The Outsiders”, produzido por Angelina.

Em 2022, Angelina acusou Brad Pitt de ter atacado ela e os filhos durante um voo em 2016, alegando que ele estava bêbado e jogou bebida alcoólica na família. Brad Pitt negou as acusações, e uma fonte próxima ao ator afirmou que as alegações eram falsas.

Fonte: g1