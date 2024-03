Casa de Praia Zezinho Corrêa sedia show gratuito da banda paraense Warilou

A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, vai sediar nesta sexta-feira e domingo, 15 e 17/3, a partir das 18h, shows gratuitos com muita Música Popular Brasileira (MPB), toadas de boi-bumbá e a participação da banda nacional paraense Warilou.





Na sexta-feira, 15/3, o “happy hour” vai iniciar ao som de muita MPB e músicas românticas com o cantor Isaac Amorim, reconhecido por se apresentar em diversos festivais, restaurantes, bares e eventos locais; e o artista e compositor Cileno, que trará um repertório de canções de sua autoria em ritmos, como reggae, samba-reggae, ijexá e axé.

“A Casa de Praia Zezinho Corrêa desempenha um papel vital na promoção de lazer e cultura para a população local. A partir das apresentações musicais, esse espaço se transforma em um centro de atividades culturais, proporcionando entretenimento e enriquecendo a vida dos moradores da cidade”, frisou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

A “Tardezinha” deste domingo, 17/3, vai contar com uma programação dançante para os manauaras. A banda Warilou será a atração nacional, diretamente do Estado do Pará, para cantar os grandes sucessos de suas composições musicais, em ritmos de lambada. Em seguida, o vocalista e levantador de toadas Edilson Santana subirá ao palco para se apresentar ao som de toadas de boi-bumbá com muita agitação, encerrando a programação do fim de semana.

Desde a sua inauguração, em maio de 2023, mais de 150 atrações já se apresentaram na Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.