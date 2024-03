Quarto Magia é fechado no BBB 24 e reações de Davi e Isabelle bombam na web

O adeus ao Quarto Magia no BBB 24 deixou Davi e Isabelle em choque, conforme anunciado ontem (13) nas redes sociais do programa. Na manhã seguinte, os participantes foram surpreendidos com a notícia enquanto arrumavam suas coisas no cômodo roxinho. Com expressões de espanto, a reação da dupla logo se tornou assunto nas redes sociais.





Enquanto retiravam seus pertences do quarto, Davi questionou Isabelle sobre a quantidade de camas no novo ambiente. “Tem cama o suficiente lá?”, indagou o baiano. “Tem, qualquer coisa a gente reveza. Eu durmo no chão e você na cama que tem”, respondeu a dançarina.

Apesar da surpresa, Isabelle expressou gratidão pelo tempo que passou no Quarto Magia. “Pelo menos foi eterno enquanto durou. Aproveitamos. Obrigada, quartinho, amei estar aqui”, afirmou a participante manauara.

O fechamento do Quarto Magia marca o fim de uma era no reality show e promete trazer novos desafios e experiências para os participantes no Quarto Fada. As reações de Davi e Isabelle refletem o impacto dessa mudança, conquistando a atenção e o apoio dos fãs do programa.

O quartinho deles vai ser fechado 🥹😭🤏🏼😭 Big Boss: “Atenção todos, hoje o quarto Magia será fechado! Retirem seus pertences.” Eles dois tiveram diálogos muito bons e diversão nesse quarto. Foi bom enquanto durou.#BBB24 pic.twitter.com/8gNMTeSpWY — 𝔾𝕒𝕓𝕚 🏹🚗 (@gabicrf25) March 14, 2024

Fonte: BBB 24