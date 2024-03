Bi Garcia e Mateus Assayag se filiam ao PSD em evento em Manaus

Bi Garcia e Mateus Assayag deram um passo importante em suas trajetórias políticas ao se filiarem ao Partido Social Democrático (PSD), em um evento realizado na manhã desta quinta-feira, 14 de março, na cidade de Manaus. Com essa decisão, Mateus Assayag assume oficialmente a posição de pré-candidato a prefeito de Parintins, com o apoio do senador da República, Omar Aziz.





A cerimônia de filiação contou com a presença de figuras proeminentes da política local, incluindo o deputado federal Saullo Vianna, o presidente da Câmara Alex Garcia, o secretário de Produção e vereador licenciado Tião Teixeira, além dos vereadores Telo Pinto, Vanessa Gonçalves, Cabo Linhares, Fernando Menezes, Naldo Lima e Afonso Caburi.

Bi Garcia, prefeito de Parintins e um dos principais defensores da pré-candidatura de Mateus Assayag, expressou sua satisfação com a filiação ao PSD, destacando o apoio integral do senador Omar Aziz. Garcia ressaltou a importância do partido, fundado pelo próprio senador Omar e por Gilberto Kassab, presidente nacional da sigla.

“A partir de agora, sou membro do PSD em Parintins. É uma satisfação muito grande fazer parte deste partido, que tem sido um grande parceiro para o município de Parintins, trazendo investimentos significativos, independente de quem é o prefeito. O senador sempre teve uma atuação muito forte na cidade, seja como governador, senador ou vice-governador, sempre foi muito parceiro”, afirmou Bi Garcia.

Com essa filiação e o apoio de figuras políticas influentes como Omar Aziz, Bi Garcia e Mateus Assayag reforçam suas posições e demonstram seu compromisso com o desenvolvimento de Parintins e o bem-estar de sua população.