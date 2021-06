Casa lotérica vai fornecer materiais elétricos para Prefeitura de Canutama

A Prefeitura de Canutama (a 535 quilômetros de Manaus) pretende contratar uma casa lotérica para o fornecimento de materiais elétricos. O acordo tem o valor de mais de R$ 947 mil.

A casa lotérica ganhou um pregão, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios (DOM). Os itens eventualmente comprados serão destinados para a Secretaria Municipal de Obras de Canutama.

Ainda de acordo com publicação do DOM, a empresa ganhadora do pregão é a F. M. A. De Souza, com nome fantasia Comercial Souza e CNPJ 17.466.974/0001-68. O estabelecimento consta como casa lotérica no site da Receita Federal.

O contrato tem a assinatura do prefeito José Roberto Torres de Pontes, o “Zé Roberto”.