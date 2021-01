Casal é baleado no Tancredo Neves e jovem acaba morrendo – veja vídeo chocante

MANAUS – Diego MARCELO Grandal Ferreira, 27 anos, e Adrieli da Costa Pereira, foram alvejados a tiros na rua Manoel Ribeiro, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. O fato aconteceu por volta das 18hs30min, no momento em que o casal estava em uma motocicleta passando pela via.

Ocupantes de um carro até o momento não identificado, atiraram contra o casal onde Diego foi atingido com aproximadamente oito tiros pelos corpo, e a jovem com apenas um tiro na perna, Diego não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, já a jovem passou por procedimentos cirúrgicos e passa bem. Veja vídeo da dupla jogada ao chão.

Por Correio da Amazônia

Foto: Reprodução