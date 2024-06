Casal é preso com 80 kg de entorpecentes em camarote de embarcação

Mais de 80 quilos de entorpecentes, entre cocaína e pasta-base de cocaína, foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante fiscalização na Base Fluvial Arpão 1, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na noite de sexta-feira (07/06). Toda a droga foi encontrada escondida no forro do camarote de uma embarcação. O casal suspeito de ser o responsável pelo transporte foi preso em flagrante.





A apreensão e prisões foram registradas por volta das 23h, e são resultado da operação Protetor das Fronteiras/Fronteira mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, desencadeada na Base Fluvial Arpão 1.

Durante a fiscalização, com o auxílio dos cães policiais da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), Havana e Kratos, foi sinalizado que dentro de um camarote da embarcação M/Monteiro haviam entorpecentes. O barco havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino a capital do Amazonas.

A PMAM realizou a inspeção manual no cômodo e encontrou, escondidos no forro, 72 tabletes de substâncias entorpecentes. Após análise dos peritos do Departamento de Polícia Técnico- Científica (DPTC), foi constatado que se tratava de cocaína e pasta-base de cocaína.

Ao todo, foram apreendidos 80,445 quilos de entorpecentes, que totalizaram um dano ao crime de R$ 4.051.375. O homem, 28, e a mulher, 31, foram encaminhados para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), pelo crime de tráfico de drogas.

Outra apreensão

Essa foi a segunda grande apreensão realizada pelas equipes da Base Arpão 1, em menos de 24h. Na noite de quinta-feira (06/06), os policiais apreenderam mais de 54 quilos de entorpecentes. Os cinco suspeitos se serem os responsáveis pelo transporte da droga, também, foram presos em flagrante.