Situação de Josildo se complica com o aparecimento de denúncia de desvio de verbas

Além de demitido, Josildo agora enfrenta denúncia de desvio de verbas e terá de enfrentar oposição forte nas eleições da categoria





O super-trabalhador Josildo de Oliveira estava tranquilo, ganhando muito dinheiro e indo ao Sindicato dos Rodoviários de vez em quando, só para marcar presença. De repente, resolveu dizer que era do Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), aí a sua vida virou de cabeça pra baixo.

Foi o mesmo que mexer em “Casa de Caba”. Está levando ferroadas por todos os lados e tendo que provar, inclusive, onde foi que colocou quase R$ 28 milhões de Reais do Sindicato dos Rodoviários.

“A denúncia é grave e merece ser apurada com rigor pela Polícia Federal e o Ministério Público, antes que ele encontre uma desculpa para justificar os documentos que comprovam o desvio”, comenta o presidente do Especial, William Enock.

O dispositivo, a condenação

Grupo dos Rodoviários

Em discussão em grupo de WatsApp dos ‘trabalhadores rodoviários’, o motorista da Eucatur, Mauro Chagas, apontou vícios graves sendo cometidos nas garagens, corrupção na contratação de trabalhadores na Empresa São Pedro e que o Josildo de Oliveira está usando a empresa Millenium, que é do Especial, para tentar cobrir o rombo de quase R$ 28 milhões desviados do Sindicato dos Rodoviários.

Donos do Sindicato

Mauro acrescentou ainda, que estava tranquilo no seu canto, mas o medo dos seus colegas de trabalho com a continuação dos “Oliveiras”, está encorajando ele a montar uma Chapa para concorrer a presidência da instituição sindical na eleição que deve acontecer ainda este ano. “Será a Chapa 2, a chapa da Renovação dos Rodoviários”, comenta.

Mauro comenta ainda, que Josildo não é do Especial porque é medroso, covarde e não é dono dos Rodoviários”. Escute o áudio.

Mastigando problemas

Independente das opiniões dos trabalhadores dos dois Sindicatos, Josildo de Oliveira, Jaildo de Oliveira e Josenildo Mossoró estão mastigando problemas depois de terem “botado o nariz para fora da casinha”.

Josildo porque sumiu depois de ter sido nomeado diretor do Sindespecial, Jaildo porque depois dessa, está vendo o seu mandato de vereador sair por entre os dedos, e Mossoró porque vai pagar o pato sem ter comido dele.

De toda forma, os três terão que prestar contas do ‘dinheiro que sumiu do Sindicato’. Até o momento, não se sabe qual o destino que os três terão depois que a Justiça bater na porta deles. “Vai ser um vexame, uma vergonha para a categoria ver um diretor do seu sindicato respondendo por desvio de verbas do trabalhador”, finaliza Mauro.

Veja Sentença na íntegra