Caso “Tarado do BYD”: novas vítimas são chamadas para depor

MANAUS | A investigação sobre o caso conhecido como “Tarado do BYD” ganhou novos desdobramentos em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), está intimando novas mulheres que relataram possíveis episódios de assédio e perseguição atribuídos a Rodney Ferreira do Vale.

Sob a coordenação do delegado Cícero Túlio, a investigação já conseguiu colher o depoimento de várias mulheres que procuraram as autoridades após a repercussão do caso nas redes sociais. Outras possíveis vítimas também estão sendo identificadas e convocadas para prestar esclarecimentos.





Entre os novos elementos apresentados à polícia está um vídeo fornecido por uma das mulheres, que, segundo as informações da investigação, registraria Rodney em uma das supostas abordagens contra mulheres.

Outro relato que chamou a atenção dos investigadores foi o de uma mulher que afirmou ter precisado mudar de academia por medo do investigado. Ela relatou situações que teriam provocado insegurança durante sua rotina.

As investigações continuam no 7º DIP, com a coleta de novos depoimentos e análise dos materiais apresentados pelas denunciantes.

A polícia busca esclarecer os episódios relatados e verificar se há elementos que comprovem a prática dos crimes investigados.

Rodney Ferreira do Vale permanece na condição de investigado, e as denúncias seguem sob apuração policial.

Por Correio da Amazônia