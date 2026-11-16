Brasil enfrenta Singapura em último amistoso da Seleção em 2026

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (17) para enfrentar Singapura, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O confronto marca o último compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti em 2026.
A partida será transmitida pela TV Globo e pelo SporTV, além da GE TV, no streaming. Os torcedores também poderão acompanhar os lances em tempo real pelo CNN Esportes.
O Brasil chega ao confronto após ser derrotado pelo Japão por 3 a 2, no último sábado (14), também em Singapura. Para o duelo desta terça, a equipe terá dois desfalques importantes: o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Raphinha, expulsos na partida anterior.
Após o amistoso, a Seleção Brasileira só voltará a campo em março de 2027, durante a próxima Data Fifa, quando disputará uma nova sequência de jogos preparatórios.
Onde assistir a Brasil x Singapura
• Horário: 7h (de Brasília)
• Local: Estádio Nacional de Singapura
• TV aberta: Globo
• TV fechada: SporTV
• Streaming: GE TV
• Tempo real: CNN Esportes