Detento é encontrado morto a facadas dentro de presídio no bairro Puraquequara

MANAUS | Um detento identificado como Nailson Feitoza Bruno, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (15), dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na zona leste de Manaus.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h10. O homem foi localizado desacordado e apresentava ferimentos provocados por arma branca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da unidade prisional.





O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deverá apurar as circunstâncias do crime, além de identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do assassinato.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos.

Por Correio da Amazônia