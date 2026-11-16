Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem em cinco pontos de Manaus nesta semana

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher seguem com atendimentos em diferentes regiões de Manaus a partir desta segunda-feira (16). A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) busca ampliar o acesso das mulheres aos serviços da Atenção Primária, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas e de enfermagem, mamografias, ultrassonografias, exames preventivos do câncer do colo do útero, acompanhamento inicial de pré-natal, planejamento familiar, testes rápidos de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vacinação e distribuição de medicamentos.





Na zona Norte, os atendimentos ocorrem na rua São Francisco de Canindé, nº 543, no bairro Colônia Terra Nova, até quinta-feira (19). Na zona Centro-Sul, a unidade está instalada na rua Angelicó, esquina com a avenida Guabajuba, no bairro Flores, onde permanece até 27 de novembro.

Já na zona Leste, os serviços são oferecidos na rua Sobral, nº 295, no bairro Gilberto Mestrinho, enquanto na zona Oeste a unidade funciona na rua Alice Salerno, antiga Ajuricaba, no bairro Vila da Prata. Ambos os pontos recebem o público até quinta-feira (19).

Na zona rural, o atendimento será realizado no Centro de Detenção Feminino (CDF), localizado no quilômetro 8 da BR-174, entre os dias 16 e 27 de novembro. Nesse local, os serviços são exclusivos para o público da instituição.

Confira os locais de atendimento:

• Zona Norte: rua São Francisco de Canindé, nº 543, Colônia Terra Nova – até 19/11.

• Zona Centro-Sul: rua Angelicó, esquina com avenida Guabajuba, Flores – até 27/11.

• Zona Leste: rua Sobral, nº 295, Parque Castanheiras 1, Gilberto Mestrinho – até 19/11.

• Zona Oeste: rua Alice Salerno (antiga Ajuricaba), Vila da Prata – até 19/11.

• Zona Rural: Centro de Detenção Feminino (CDF), BR-174, quilômetro 8 – de 16 a 27/11 (atendimento exclusivo para o público da instituição).