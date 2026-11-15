Novos casos de mpox reforçam importância da prevenção, diagnóstico precoce e do manejo adequado

Infectologista da Hapvida orienta sobre sintomas e cuidados para evitar a disseminação do vírus

Os casos de mpox no Brasil chegaram a 665 em 2026, segundo o Ministério da Saúde. Apesar de o número exigir atenção e reforçar a importância de medidas preventivas, o cenário não é motivo para pânico: os registros são 94% menores que os de 2022, quando o país enfrentou um surto da doença, com 10.821 casos notificados. O momento, no entanto, pede informação, prevenção e vigilância, sem alarmismo. Diante dos indicadores, especialistas recomendam atenção aos sintomas e cuidados para reduzir o risco de transmissão.





Causada pelo vírus MPXV, a mpox é transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele, mucosas e secreções de pessoas infectadas. Contatos íntimos, incluindo relações sexuais, representam situações de maior risco. O contágio também pode ocorrer pelo contato com objetos contaminados e, em determinadas circunstâncias, por secreções respiratórias durante contato próximo e prolongado.

Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, aumento dos linfonodos (ínguas) e lesões na pele ou mucosas. As manifestações podem variar de pessoa para pessoa. Nem todos apresentam sintomas gerais, e as lesões podem ser discretas ou localizadas nas regiões genital e anal, passando despercebidas em determinadas circunstâncias.

A infectologista da Hapvida, Raíssa Perlingeiro, destaca que reconhecer os sinais da doença e adotar medidas preventivas são atitudes fundamentais para reduzir a transmissão.

A especialista ressalta também que a mpox pode ser confundida com outras doenças que provocam lesões na pele, especialmente herpes, sífilis e varicela. “Por isso, a avaliação médica é importante para identificar corretamente a infecção. A confirmação é feita por exame laboratorial, geralmente o teste PCR de material coletado das lesões”, explica.

Tratamento e recuperação

Atualmente, não existe medicamento específico aprovado para tratar a mpox. De acordo com o Ministério da Saúde, o atendimento é baseado em medidas de suporte clínico, com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no tratamento de possíveis complicações. Grande parte dos casos apresenta evolução leve a moderada e melhora entre duas e quatro semanas.

Durante esse período, o paciente deve manter os cuidados para evitar a transmissão. Segundo Raíssa Perlingeiro, a pessoa infectada pode transmitir o vírus desde o início dos sintomas até a cicatrização completa de todas as lesões, com a queda das crostas e a formação de uma nova camada de pele. Esse processo costuma durar de duas a quatro semanas.

“A pessoa deve permanecer isolada, evitar contato físico próximo, especialmente com crianças, gestantes e imunossuprimidos, não compartilhar objetos pessoais e manter as lesões cobertas sempre que possível. Roupas, toalhas e superfícies devem ser higienizadas adequadamente”, recomenda a infectologista.

A vacinação também é uma ferramenta de prevenção e redução do risco de formas graves, especialmente entre pessoas com maior risco de exposição ou complicações. No Brasil, a imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é destinada a grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo pessoas vivendo com HIV/aids com imunossupressão, profissionais de laboratório com exposição ao vírus e pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados, após avaliação da vigilância em saúde.

“O aumento dos casos exige maior atenção aos sintomas e às formas de transmissão, mas não justifica pânico. É fundamental evitar contato íntimo com pessoas que apresentem lesões suspeitas, procurar atendimento precocemente e seguir as recomendações de isolamento e vacinação quando indicadas”, detalha.

Em caso de suspeita, a recomendação é procurar uma unidade de saúde para avaliação. A identificação precoce dos casos, o acompanhamento médico e a adoção dos cuidados indicados são fundamentais para proteger o paciente e evitar novas infecções.