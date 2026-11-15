DNIT abre licitação de R$ 39,7 milhões para manutenção de pontes na BR-319

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu licitação estimada em R$ 39,7 milhões para manutenção de 28 pontes e outras estruturas rodoviárias nas BRs 319, 364 e 425, no Amazonas e em Rondônia.

O aviso foi publicado na última sexta-feira (13), no Diário Oficial da União (DOU). A contratação prevê serviços de conservação preventiva e corretiva por meio do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte).





BR-319 terá manutenção no Amazonas

No Amazonas, os serviços contemplam estruturas em um trecho de 61,6 quilômetros da BR-319, entre os km 52,6 e 114,2, próximo às pontes sobre os rios Araçá e Castanho.

Em Rondônia, a licitação abrange outros segmentos da BR-319 (106,4 km), BR-364 (325,8 km) e BR-425 (118 km). Ao todo, são 611,8 quilômetros de rodovias com estruturas incluídas no contrato.

O investimento estimado é de R$ 39.701.545,38. O edital não detalha quanto será destinado a cada rodovia ou estado. A contratação também não prevê pavimentação ou reconstrução da BR-319, mas apenas manutenção das estruturas contempladas.

Propostas serão abertas em novembro

A licitação será realizada pelo Pregão Eletrônico nº 90416/2026-22, com abertura das propostas marcada para 30 de novembro de 2026, às 10h30. O critério de julgamento será o de menor preço.

A empresa vencedora ficará responsável pelos serviços de conservação e recuperação das 28 estruturas rodoviárias.