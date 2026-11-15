ENEM 2026: Participantes têm gratuidade no transporte coletivo até às 20h em Manaus

Para facilitar o deslocamento dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 aos locais de provas na capital, a Prefeitura de Manaus garante, neste domingo, 15/11, a gratuidade no transporte coletivo convencional para quem participa da segunda e última etapa do exame. O benefício é válido das 7h às 20h.

A operação conta com uma frota especial de ônibus, com reforço em linhas que atendem áreas com maior concentração de inscritos. Para garantir a gratuidade, os candidatos precisaram apresentar um documento de identificação com foto e o comprovante de inscrição no Enem.





De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, a medida segue uma determinação do prefeito Renato Junior e teve como objetivo assegurar que os participantes pudessem chegar aos locais de prova e retornar para casa sem preocupação com os custos da passagem. “A prefeitura garante o direito dos candidatos realizarem a prova com tranquilidade. Muitos se preparam durante todo o ano e não queremos que a falta de recursos para o transporte seja um impedimento nesse momento”, destacou.

Elson Andrade ressaltou ainda que a gratuidade é exclusiva para o transporte coletivo convencional, não contemplando o transporte complementar, conhecido como amarelinho, nem a modalidade executiva e outros serviços especiais.

Benefício

A iniciativa foi bem recebida pelos candidatos, que aprovaram a gratuidade no transporte coletivo durante a realização da última prova do Enem 2026.

A estudante Sara Vivian Cavalcante, de 21 anos, ressaltou que a gratuidade representa um apoio importante para os candidatos que já têm outras despesas durante o dia de prova, como alimentação. “Nós, alunos, já gastamos dinheiro com várias coisas. Ter a oportunidade de ir fazer a prova sem precisar se preocupar com a passagem é muito bom. Acho que deveria ter mais iniciativas como essa, não só no Enem, mas também em outras provas”, disse.

A facilidade para utilizar o benefício também foi destacada pela estudante Sara Nicole, que contou ter conseguido embarcar gratuitamente sem dificuldades. Para ela, a iniciativa ajuda principalmente quem não tem condições financeiras de pagar pelo transporte.

“Foi muito tranquilo. Só precisei apresentar o cartão de confirmação e passei de graça, sem nenhum problema. Acho uma iniciativa ótima, porque muitas pessoas acabam perdendo oportunidades por falta de dinheiro para pegar ônibus ou até mesmo pagar um transporte por aplicativo. Agradeço muito à prefeitura por essa ação”, comentou.

Pai da candidata Giovanna Emanuelle Rocha de Souza, de 17 anos, Risoney da Silva Souza, de 46 anos, agradeceu pelo incentivo aos candidatos e falou sobre a importância de manter a gratuidade em outras edições do exame.

“É um incentivo muito bom, porque ainda existem muitas pessoas que não têm nem R$ 10 para ir e voltar. Parabéns à prefeitura por essa iniciativa. Espero que continue sempre ajudando nossos estudantes, porque eles são o futuro da nossa cidade e do nosso país”, ressaltou.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a mobilidade e o acesso à educação, oferecendo melhores condições para que os candidatos participem do exame.