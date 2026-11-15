Quem faltou ao primeiro dia pode fazer a segunda prova do Enem

A ausência no primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 não impede o participante de realizar as provas do segundo domingo, que acontecem hoje . No entanto, faltar ao exame não garante automaticamente o direito à reaplicação.

De acordo com o edital, a reaplicação é permitida apenas em situações específicas, como problemas logísticos que prejudiquem a realização das provas ou diagnóstico de doenças infectocontagiosas previstas nas regras do exame.





Os pedidos deverão ser feitos exclusivamente via internet, entre os dias 16 e 20 de novembro. As solicitações serão analisadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Não serão aceitos pedidos fora do prazo ou enviados por outros canais.

A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro de 2026. O participante não precisará refazer todo o exame, mas somente as provas do dia em que foi impedido de comparecer.

O edital também prevê condições específicas para participantes de municípios atingidos por problemas climáticos e desastres naturais. Entretanto, a ocorrência de chuva, por si só, não garante a reaplicação: é necessário que o problema tenha comprometido efetivamente a realização do exame.

Assim, quem faltou ao primeiro domingo deve comparecer normalmente ao segundo dia de provas, em 15 de novembro. Caso a ausência tenha ocorrido por um dos motivos previstos no edital, poderá solicitar a reaplicação exclusivamente da etapa prejudicada.