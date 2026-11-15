Omar Aziz reúne lideranças dos 62 municípios e discute prioridades para o Amazonas

Ao lado da vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, e do senador reeleito Eduardo Braga, governador eleito agradeceu apoio recebido nas urnas e destacou desafios e investimentos estratégicos para o Amazonas.

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, reuniu neste sábado (14), no Clube do Trabalhador do Sesi, em Manaus, as maiores lideranças dos 62 municípios amazonenses em um almoço de confraternização para agradecer o apoio recebido nas eleições e apresentar as perspectivas para a próxima gestão. O encontro contou com a presença da vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, do senador reeleito Eduardo Braga, do prefeito de Manaus, Renato Júnior, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados estaduais e federais.





Em seu discurso, Omar destacou a importância da articulação construída, que garantiu apoio de lideranças de todas as regiões do estado. Para o governador eleito, o resultado eleitoral aumenta a responsabilidade de trabalhar por todos os amazonenses, independentemente de posições políticas.

“Não adianta vir reclamar da situação que está o Amazonas. O que eu posso garantir para vocês é que nós vamos trabalhar para resolver os problemas e para isso conto com os deputados, senadores, prefeitos e vereadores”, destacou Omar.

Para o senador reeleito Eduardo Braga, a importância da articulação em Brasília vai garantir recursos e viabilizar projetos estruturantes no Amazonas. Como relator do Orçamento da União, destacou investimentos previstos em áreas estratégicas e obras prioritárias.

Entre as iniciativas mencionadas estão a BR-319, o novo porto da Manaus Moderna e investimentos em saúde, educação e segurança pública. Braga também reforçou a defesa da Zona Franca de Manaus, que classificou como o principal polo industrial de geração de empregos e renda do estado.

“Vencemos no Brasil, vencemos no Amazonas. A nossa forma de agradecer é dizer que a gratidão não prescreve, e nós só temos como agradecer através do trabalho”, afirmou.

Já o prefeito de Manaus, Renato Júnior, reafirmou o compromisso de trabalhar em parceria com o futuro governo estadual e garantiu apoio da administração municipal às iniciativas voltadas para a capital.

“Podem contar com o município de Manaus, podem contar com a Prefeitura de Manaus. Por Manaus a gente luta, a gente vai para cima para resolver os problemas”, declarou.