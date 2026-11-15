Renato Junior participa de festival gospel com ação solidária em benefício de ribeirinhos

Prefeito de Manaus, Renato Junior, participou, na noite deste sábado, 14/11, do “Gospelmente Festval”, realizado na praia da Ponta Negra, zona Oeste da capital. O evento, que contou com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), reuniu artistas do cenário gospel em uma programação marcada pela música e pela solidariedade.

Em sua primeira edição, o festival tem caráter beneficente e recebeu o público mediante a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a comunidades ribeirinhas afetadas pela estiagem. A expectativa da organização é atender mais de 25 instituições missionárias e sociais, com a montagem e distribuição de cestas básicas.





“Através da prefeitura, a gente está podendo promover toda a estrutura de palco e iluminação para esta missão. Não é apenas um show, é uma missão que arrecada alimentos para entregar às comunidades ribeirinhas, que neste momento sofrem com a seca dos rios. As pessoas que vêm até aqui deixam alimento de verdade, comida, para as comunidades que mais precisam”, afirmou o prefeito Renato Junior.

O prefeito também parabenizou os organizadores, artistas, voluntários e o público que aderiu à campanha de arrecadação, destacando a importância da mobilização solidária.

Idealizado pelo amazonense e indígena Gesson Nunes, o “Gospelmente Festival” reuniu nomes conhecidos da música gospel nacional, como Fernanda Brum, Samuel Eleotério, Valesca Mayssa e o pastor Eliseu Rodrigues, além da participação voluntária do pastor americano Bernie Moore.

“Estou impressionado com a forma como o povo abraçou essa causa. Desde o lançamento, a prefeitura esteve com a gente. Foi um só coração, um só pensamento, todo mundo se empenhou para fazer o melhor. E o diferencial é esse, ter um propósito em tudo o que você faz”, destacou Gesson Nunes.