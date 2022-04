Castramóvel já realizou mais de 2,7 mil cirurgias gratuitas no interior do Amazonas

A primeira Unidade Móvel de Castração administrada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) já realizou um total de 2.791 castrações gratuitas no Amazonas. O castramóvel está em funcionamento desde outubro de 2021 e iniciou, no mês de março, as primeiras ações de esterilização de cães e gatos no interior do estado.

Em 2021, o castramóvel realizou 2.129 procedimentos em Manaus, operando no último trimestre do ano. Em 2022, de janeiro até a primeira quinzena de abril, foram 662. Do total, 2.584 castrações foram realizadas na capital e 207 no interior, nos municípios de Autazes e Presidente Figueiredo.

Próximo mutirão – O próximo município a receber as ações do castramóvel será Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), neste sábado (23/04). A Unidade Móvel atenderá no pátio da Escola Estadual Coronel Fiuza, localizada na rua 29 de Janeiro, no Centro da localidade. A expectativa é esterilizar mais 100 cães e gatos.

Interessados em garantir o atendimento devem realizar, obrigatoriamente, o agendamento prévio, na tarde da sexta-feira (22/04). Para isso, é necessário que o tutor responsável pelo animal compareça na escola portando RG, CPF e comprovante de residência. Para o agendamento, não é necessário levar o animal.

Mais castramóveis – Na terça-feira (19/04), o Governo do Amazonas deu continuidade à implementação da Política Estadual de Vigilância de Zoonoses, Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica, por meio de Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e a Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A partir da assinatura do termo, o Estado passa a contar com mais duas Unidades Móveis de Castração, cedidas à Sema pelo período de oito meses. Agora, o Amazonas terá três castramóveis para esterilização gratuita de cães e gatos.

A ideia é que as novas Unidades Móveis funcionem de forma itinerante, em Manaus e outra no interior do estado, a partir dos próximos dias. Enquanto isso, o primeiro castramóvel adotará ponto fixo, na sede da Sema, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.280, bairro Flores.