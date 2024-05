CBF anuncia apoio logístico a clubes gaúchos atingidos por enchentes

Na tarde desta segunda-feira (27), durante o Conselho Técnico Extraordinário realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Rio de Janeiro, foi decidido que a entidade prestará auxílio financeiro para a logística dos clubes gaúchos Internacional, Grêmio e Juventude. A decisão foi tomada em resposta às recentes enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, prejudicando severamente as instalações e operações desses times.





Ajuda Logística e Treinamentos

A CBF tradicionalmente auxilia na logística de deslocamentos e hospedagens para clubes das divisões inferiores, como as Séries C e D, através de pagamentos às federações estaduais. No entanto, devido à situação excepcional das equipes gaúchas da Série A, a entidade fará uma exceção.

Os centros de treinamento do Internacional e do Grêmio ficaram alagados, forçando os clubes a se deslocarem para outras localidades. O Internacional está treinando em Itu, no interior de São Paulo, e o Grêmio em São Paulo. Ambos os clubes também estão impedidos de usar seus estádios, o Beira-Rio e a Arena do Grêmio, que também sofreram com inundações. A previsão é que as reformas durem cerca de 60 dias.

O Juventude, embora consiga treinar em Caxias do Sul e jogar no Estádio Alfredo Jaconi, também receberá apoio devido às dificuldades de deslocamento, apesar do aeroporto local estar funcionando.

Repasses e Financiamento

A CBF está estudando a melhor forma de efetuar os repasses e definir o que será custeado. Os outros 17 clubes da Série A aprovaram o pedido de auxílio. Há discussões sobre a possibilidade de adiantamento de cotas de direitos de transmissão para os clubes gaúchos, com base no valor mínimo ou em uma média referente à colocação final no campeonato.

Além dos clubes da Série A, os times gaúchos das Séries C (Ypiranga, Caxias e São José) e D (Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas) também receberão auxílio logístico.

Calendário e Datas-Fifa

A reunião também abordou o impacto das enchentes no calendário do campeonato, que resultou no adiamento de jogos dos clubes gaúchos e de duas rodadas completas (a 7ª e a 8ª). Ficou decidido que a competição não será estendida e terminará na data original, em 8 de dezembro. Para isso, jogos serão marcados em Datas-Fifa, permitindo também a inversão de mandos de campo para facilitar a organização.

As Datas-Fifa previstas são:

• 3 a 11 de junho

• 2 a 10 de setembro

• 7 a 15 de outubro

• 11 a 19 de novembro

A Conmebol utilizará o período de junho para repor as partidas adiadas das Copas Sul-Americana e Libertadores, respectivamente para Internacional e Grêmio. A CBF também usará o mês de junho para realizar as finais da Copa do Nordeste e jogos adiados de outras equipes.

Inversão de Mandos

A CBF já havia decidido que o campeonato retornará a partir da rodada 7 no próximo fim de semana (1º e 2 de junho). Haverá um “efeito dominó” no calendário, necessitando o uso das Datas-Fifa para acomodar os jogos adiados.

Para evitar sobrecarga em estádios e encontros de jogos na mesma cidade, a inversão de mandos de campo será uma prioridade para os clubes gaúchos, mas poderá ser aplicada a outros clubes com a concordância dos envolvidos.

A CBF deixou claro que não houve discussão sobre anular o rebaixamento nesta temporada, citando a legislação brasileira, como a Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte, que proíbem mudanças no regulamento das competições durante sua realização.

Fonte: CNN Brasil