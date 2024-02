CBF anuncia investimento recorde para o Brasileirão Feminino 2024

A CBF anunciou hoje um marco histórico para o futebol feminino brasileiro: um investimento sem precedentes no Campeonato Brasileiro Feminino de 2024. Com 16 clubes participantes, esta edição promete ser ainda mais emocionante, com a abertura marcada para o dia 17 de março e a grande final agendada para o dia 22 de setembro.





O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, revelou os detalhes desse investimento recorde, que totaliza cerca de R$ 25 milhões. Este montante será direcionado para diversas áreas, incluindo aumento significativo nas cotas e premiações, investimentos na arbitragem e a introdução do VAR a partir das quartas de final. Além disso, a entidade se comprometeu a custear a logística de todas as equipes, entre outros benefícios.

“O objetivo da CBF é fortalecer ainda mais o futebol feminino, que é uma das bandeiras da nossa gestão”, declarou Rodrigues. “Estamos empenhados em investir cada vez mais na qualificação de todos os aspectos da modalidade, desde as jogadoras até as gestoras, médicas, treinadoras e árbitras. Nosso objetivo é impulsionar uma evolução significativa nos próximos anos.”

Uma das mudanças mais notáveis nesta edição é o reajuste nas cotas destinadas aos clubes participantes. Na primeira fase, cada equipe receberá R$ 300 mil, enquanto os oito classificados para a segunda fase ganharão R$ 100 mil cada. Os quatro finalistas terão um adicional de R$ 100 mil. No total, a CBF distribuirá impressionantes R$ 6 milhões em cotas aos times.

Além das cotas, a premiação também alcançará patamares inéditos, totalizando quase R$ 2,3 milhões. O campeão do torneio receberá R$ 1,5 milhão, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 750 mil. Este aumento representa um acréscimo de 25% em relação ao ano anterior, demonstrando o compromisso da CBF em valorizar e reconhecer o talento das atletas.

Outra novidade importante é a implementação do VAR em todas as partidas a partir das quartas de final, visando garantir maior precisão nas decisões arbitrais e elevar o nível de profissionalismo do torneio. Além disso, nesta edição, a entidade assumirá os gastos com transporte, logística e controle antidoping, demonstrando seu comprometimento em proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento do futebol feminino no país.

Com essas medidas, a CBF reafirma seu compromisso em impulsionar o futebol feminino brasileiro para novos patamares de excelência e visibilidade, promovendo a igualdade de oportunidades e o reconhecimento do talento das atletas em todo o país.

