CBF escala arbitragem para ‘final’ do Brasileiro entre Flamengo e Inter

A CBF definiu, na tarde de hoje, que o árbitro principal do duelo entre Flamengo e Internacional, às 16h do próximo domingo (21), será Raphael Claus. O jogo, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Maracanã.

Ao lado de Claus, estarão em campo os bandeirinhas Marcelo Van Gasse e Neuza Back. O trio, considerado experiente pela entidade, representa São Paulo e faz parte do quadro da Fifa.

O responsável pelo VAR também pertence à federação paulista. Trata-se de Rodrigo Guarizo do Amaral. Os assistentes da arbitragem de vídeo serão Vinicius Furlan e Vitor Metestaine.

A partida é considerada uma “final antecipada” do torneio, já que o Inter, líder na tabela, tem 69 pontos, enquanto o Fla possui 68. Restam apenas duas rodadas para que o Brasileirão seja encerrado.

