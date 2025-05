Cemitérios de Manaus terão estrutura especial para receber visitantes no Dia das Mães

A Prefeitura de Manaus, preparou uma ampla programação para receber os visitantes nos 10 cemitérios públicos da capital, neste domingo, 11/5, quando é celebrado o Dia das Mães — a segunda data de maior visitação anual aos campos-santos da cidade, ficando atrás apenas do Dia de Finados.





As ações organizadas abrangem tanto a área urbana quanto a zona rural da cidade, com serviços de limpeza, manutenção, segurança, apoio médico e celebrações religiosas ao longo do dia. O objetivo é proporcionar conforto e acolhimento às famílias que prestarão homenagens a suas mães já falecidas.

O titular da Semulsp, Sabá Reis, destaca o empenho da equipe e o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população.

“O prefeito David Almeida determinou que todos os cemitérios, tanto na zona urbana quanto na zona rural, estivessem prontos para acolher com dignidade as famílias. Investimos na limpeza, segurança, estrutura e atendimento humanizado. Essas ações refletem o respeito com que tratamos a memória dos que partiram e o cuidado com os que ficam”, afirmou Sabá.

Programação

No maior cemitério público da capital, o Nossa Senhora Aparecida, situado na avenida do Turismo, zona Oeste, serão realizadas duas missas católicas, às 8h e às 16h, conduzidas pelo pároco do bairro Alvorada, como já é tradição. A comunidade evangélica também estará presente com grupos de oração, distribuição de panfletos e água mineral.

Os demais cemitérios da área urbana também terão programações religiosas. No São João Batista, as missas serão às 8h e às 9h30, e o local contará com uma atração especial: o músico e gari Clóvis Santos, que apresentará músicas gospel e outros ritmos suaves e apropriados ao clima de saudade e reflexão que marca o Dia das Mães.

No Santa Helena, no bairro São Raimundo, haverá missas às 8h e às 16h. No São Francisco, no bairro Morro da Liberdade, a programação inclui cinco missas ao longo do dia: 6h, 7h, 9h, 11h e 17h. Já no Santo Alberto, na Colônia Antônio Aleixo, haverá uma missa às 9h. No cemitério Piedade, no bairro Novo Israel, a programação conta com culto evangélico às 8h e missa católica às 9h.

A zona rural de Manaus também recebeu atenção especial da prefeitura. Os cemitérios Santa Joana (Puraquequara), São José (Jatuarana), Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição (Lajes) foram contemplados com ações de limpeza, pintura, iluminação e apoio logístico. Os cemitérios contam com equipes fixas, coveiros capacitados e até transporte fluvial para urnas funerárias, promovendo dignidade e respeito nos momentos de dor.

Estrutura

Para garantir o bem-estar da população, a estrutura inclui tendas para abrigo do sol e da chuva, cadeiras para acomodação, banheiros químicos em pontos estratégicos e suporte de emergência com a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que irão organizar o fluxo de trânsito nas proximidades.

A entrada de veículos será restrita. Só será permitida para idosos, gestantes, Pessoas com Deficiência (PcDs) e para os cortejos funerários. Os portões estarão abertos das 6h às 18h. No entanto, quem estiver dentro do cemitério poderá permanecer até a última visita ser concluída. Equipes de servidores da Semulsp estarão de plantão para orientar o público e manter a ordem no local. Garís darão suporte contínuo durante o dia, e à noite, uma nova equipe entra em ação para deixar o espaço limpo e organizado para a segunda-feira.