Centec abre inscrições para o concurso de bolsas com 100% e 50% de descontos

Uma boa formação faz toda diferença no mercado de trabalho, e as previsões para o contexto pós-pandemia são que as exigências serão ainda maiores, tornando as disputas bem mais acirradas. É nessa perspectiva que o Centro de Ensino Técnico (Centec) informa a abertura das inscrições para o seu tradicional concurso de bolsas, com oportunidades para os mais de 20 cursos profissionalizantes que oferece, incluindo técnicos, auxiliares e especializações.

Os interessados podem realizar sua pré-inscrição online no endereço: https://bit.ly/concursodebolsascentec21. Para validar, porém, o candidato precisa comparecer à sede da escola, localizada na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo, de 8h às 21h, levando RG, CPF e comprovante de residência. O processo vai até 21 de julho.

“Como todos os anos, as inscrições são solidárias, ou seja, quem quiser participar precisa doar um quilo de alimento não perecível no ato da confirmação. Todo o montante arrecadado será entregue à Casa São Vicente de Paulo, que assiste pessoas idosas”, informa a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba.

Conforme a coordenadora, podem participar do concurso de bolsas alunos egressos das redes pública e privada que já concluíram ou estejam concluindo o ensino médio. Os que finalizarem o ensino médio antes do término do curso profissionalizante também podem concorrer, mas precisam comprovar a informação por meio de declaração acadêmica

“Teremos bolsas de 100% do primeiro ao terceiro colocado; de 50% do quarto ao sexto, e de 15% para todos os candidatos que forem aprovados no concurso em todos os turnos: manhã, tarde e noite”, enfatiza Driele Cazumba.

As provas para o concurso vão ocorrer no dia 25 de julho, presencialmente, no horário de 9h às 12h. A perspectiva é de que 500 estudantes participem do certame. “Em virtude da pandemia, tivemos que nos adaptar à nova realidade e trabalhamos com 50% da meta e da capacidade de ocupação das salas, tendo em vista o distanciamento social e demais cuidados preconizados pelas autoridades de saúde”, comenta Driele, ressaltando a obrigatoriedade do uso de máscaras tanto para a confirmação da inscrição como para a realização da prova.

Conforme a direção do Centec, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, a escola manteve o concurso levando em consideração, principalmente, as expectativas daqueles que sonham com uma profissão e não têm como arcar com os custos de uma formação técnica. “O Centec se solidariza com todos aqueles que tiveram seus sonhos interrompidos na pandemia, e com o concurso de bolsas proporciona a retomada do sonho de se tornar um profissional técnico”, comenta a diretora técnica pedagógica da escola, Eliana Cássia de Souza.

O resultado do concurso de bolsas Centec 2021 será divulgado no dia 27 de julho, no local de realização da prova, além do site da instituição: www.centec-am.com.br, e suas mídias sociais: www.facebook.com/centecam; Instagram: @centecam.